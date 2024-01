National Capital Bank of Washington Aktie: Gigantischer Hammer!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer erleben, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei National Cap wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 0 Punkten, was darauf hinweist, dass National Cap überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass National Cap überverkauft ist (Wert: 0), was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das National Cap-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde National Cap von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergibt, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder verändern. Bei National Cap wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, weshalb das Sentiment und Buzz-Signal als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass National Cap sowohl im längerfristigen (200-Tage-Durchschnitt) als auch im kurzfristigen (50-Tage-Durchschnitt) Trend als "Gut" eingestuft wird. Der letzte Schlusskurs liegt jeweils deutlich über dem Durchschnitt, was zu dieser Bewertung führt. Insgesamt wird National Cap auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.