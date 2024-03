National Beverage Aktie: Ein handfester Grund

National Beverage: Aktienanalyse und Branchenvergleich

Die National Beverage-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 8,2 Prozent liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Getränkebranche.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der National Beverage bei 49,1 USD. Der Aktienkurs selbst liegt derzeit bei 47,08 USD, was einen Abstand von -4,11 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage von 49,03 USD ergibt sich eine Differenz von -3,98 Prozent. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie insgesamt eine neutrale Einstufung.

Im Branchenvergleich erzielte die National Beverage-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,29 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Getränkebranche im Durchschnitt um -2,89 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -3,4 Prozent im Branchenvergleich. Zudem lag die National Beverage-Aktie 39,04 Prozent unter dem Durchschnittswert des Verbrauchsgüter-Sektors, was zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die National Beverage-Aktie zeigt eine Ausprägung von 100, was als schlecht bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 50,49, was zu einer neutralen Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich somit ein schlechtes Gesamtbild für die Aktie.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die National Beverage-Aktie in verschiedenen Kategorien unterdurchschnittlich abschneidet, was Anleger berücksichtigen sollten.