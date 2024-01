National Beverage Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die National Beverage-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 68, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 47,52, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für National Beverage.

Im Branchenvergleich konnte National Beverage in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +12,93 Prozent verzeichnen, während ähnliche Aktien aus der "Getränke"-Branche im Durchschnitt um -11,84 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Performance von National Beverage jedoch um 153,5 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien vorwiegend negative Meinungen zu National Beverage veröffentlicht wurden, jedoch in den letzten Tagen vermehrt positive Themen diskutiert wurden. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt National Beverage mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,8 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.