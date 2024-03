National Beverage Aktie: Jetzt könnte alles passieren

National Beverage wurde in Bezug auf die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum genau analysiert. Die Aktie zeigte eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Insgesamt ergibt sich somit für National Beverage in diesem Punkt die Bewertung "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von National Beverage liegt bei 26,46, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGVs kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich National Beverage war neutral und die Nutzer haben in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,32 Prozent erzielt, was jedoch 25,91 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Getränke" beträgt -3,82 Prozent, wobei National Beverage aktuell 9,15 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.