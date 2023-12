National Beverage Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie und basiert oft auf Diskussionen in sozialen Medien. In Bezug auf die Aktie von National Beverage wurden zuletzt vor allem negative Meinungen geäußert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Getränkebranche hat National Beverage in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 13,29 Prozent erzielt, während der Verbrauchsgüter-Sektor eine mittlere Rendite von 152,05 Prozent verzeichnete. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den Branchenvergleich und den Sektorvergleich.

Der Relative Strength-Index (RSI) für National Beverage liegt bei 65,04, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 von 44,78 bestätigt diese Einstufung.

In Bezug auf Dividenden schüttet National Beverage derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik führt.