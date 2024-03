National Beverage Aktie: Aus, Aus, Aus!

Der Aktienkurs von National Beverage zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Rendite von 5,32 Prozent, was mehr als 54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Getränke-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 48,77 Prozent, wobei National Beverage mit 43,45 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die National Beverage-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 46, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 37,58 ebenfalls eine neutrale Einstufung. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt National Beverage mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Getränke (13,4 %) deutlich niedriger. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei National Beverage in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen der vergangenen beiden Wochen deutet auf eine überwiegend negative Meinung hin, was zu der Gesamteinschätzung "Schlecht" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine Einschätzung als "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.