National Bankshares Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Der Aktienkurs von National Bankshares hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Finanzsektor eine Rendite von -19,82 Prozent, was mehr als 24 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Handelsbanken-Branche lag die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei -2,77 Prozent, und auch hier liegt National Bankshares mit 17,05 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei National Bankshares beträgt aktuell 4, was eine negative Differenz von -133,7 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" ergibt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Die Diskussionen rund um National Bankshares auf Plattformen der sozialen Medien zeigen, dass es weder positive noch negative Ausschläge gab. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von National Bankshares bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) ist National Bankshares aus fundamentaler Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,53 gehandelt, was einem Abstand von 65 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 32,93 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.