National Bankshares Aktie: Immer mit der Ruhe

Weitere Suchergebnisse zu "National Bankshares":

Das Anleger-Sentiment für National Bankshares hat sich in den letzten zwei Wochen besonders negativ entwickelt. Dies ergibt sich aus den Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer an zwei Tagen eine negative Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren es vor allem negative Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von National Bankshares als unterbewertet betrachtet wird. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 9,57 insgesamt 39 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der 15,61 beträgt. Aus diesem Grund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich sagen, dass National Bankshares über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls einer Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für National Bankshares in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Im Branchenvergleich hat die Aktie von National Bankshares in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -8,52 Prozent erzielt. Ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche sind im Durchschnitt um 1,53 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -10,05 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 10,75 Prozent im letzten Jahr. National Bankshares lag 19,27 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.