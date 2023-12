National Bank of Greece Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of Greece":

Die National Bank of Greece hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 5,67 EUR erreicht, während der aktuelle Aktienkurs bei 6,24 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie eine Distanz von +10,05 Prozent zum GD200 aufweist, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 5,91 EUR, was einer Distanz von +5,58 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der National Bank of Greece-Aktie liegt für die letzten 7 Tage bei 49 und wird daher als "Neutral" bewertet. Auch auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI mit einem Wert von 51,13 keine überkauften oder -verkauften Signale, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung also ein "Neutral"-Rating für die National Bank of Greece.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet ebenfalls auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb auch hier eine "Schlecht"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen auf den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die National Bank of Greece. In den letzten Wochen häuften sich die positiven Meinungen, während überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Die Redaktion kommt daher zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von National Bank of Greece bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet ist.