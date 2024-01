National Bank of Greece Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die technische Analyse der National Bank Of Greece zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 5,71 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 6,45 EUR liegt. Dies entspricht einer Distanz von +12,96 Prozent zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 6 EUR, was einem Abstand von +7,5 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Die Diskussionen über die National Bank Of Greece in den sozialen Medien zeigen, dass es in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert gab. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Die Anlegerstimmung wird somit als angemessen bewertet.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der National Bank Of Greece als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 beträgt 40,79, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 43,92 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt, dass National Bank Of Greece eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Aktie.