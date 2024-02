National Bank of Greece Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Weitere Suchergebnisse zu "National Bank Of Greece":

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über die National Bank Of Greece in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über die National Bank Of Greece unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die überwiegend privaten Nutzer in den sozialen Medien haben die National Bank Of Greece in den letzten zwei Wochen als besonders positiv bewertet. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Dies führt zu einer positiven Anleger-Stimmung und ermöglicht daher die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die National Bank Of Greece beträgt der 7-Tage-RSI 34,29 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt bei 34,58, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die National Bank Of Greece sowohl in einem längerfristigen Aufwärtstrend als auch in einem kurzfristigen Aufwärtstrend liegt. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 6,08 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 7,23 EUR liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 6,75 EUR, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt wird die National Bank Of Greece basierend auf den analysierten Daten mit einem "Neutral"-Rating und einer positiven Anleger-Stimmung bewertet.