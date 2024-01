National Bank of Greece Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of Greece":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für die National Bank Of Greece liegt bei 57,38 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 47,93 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der National Bank Of Greece-Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 5,68 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,29 EUR liegt, was einem Unterschied von +10,74 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 5,93 EUR, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit +6,07 Prozent darüber. Somit erhält die National Bank Of Greece-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Gut"-Rating.

In den letzten zwei Wochen wurden National Bank Of Greece von privaten Anlegern in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität in Bezug auf die National Bank Of Greece-Aktie, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Einschätzung für die National Bank Of Greece-Aktie, sowohl aus technischer Analyse als auch aus der Anleger-Stimmung und den Diskussionen in den sozialen Medien.