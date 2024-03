National Bank of Coxsackie Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Technische Analyse: Die charttechnische Entwicklung der Nbc-Aktie wurde mithilfe des gleitenden Durchschnitts betrachtet, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nbc-Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 46,26 USD, während der letzte Schlusskurs bei 43 USD liegt, was einer Abweichung von -7,05 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Die Berechnung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage zeigt ebenfalls einen Wert (45,99 USD), der unter dem letzten Schlusskurs liegt, mit einer Abweichung von -6,5 Prozent, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Somit wird die Nbc-Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Anleger: Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Nbc ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen deutlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Nbc liegt aktuell bei 100 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls eine überkaufte Situation (Wert: 90,91), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Dividende: Die aktuelle Dividendenrendite für Nbc beträgt 1,07 Prozent, was unter dem Mittelwert von 2,23 Prozent liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Analysten führt.