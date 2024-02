National Bank of Coxsackie Aktie: In Lauerstellung

In den letzten zwei Wochen wurde Nbc von vorwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, wie unsere Redaktion bei der Auswertung der Kommentare festgestellt hat. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Anleger-Stimmung erreicht die Bewertung die Klassifikation "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt also auch eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende liegt Nbc mit einer Dividende von 1,07 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (139 %) niedriger und wird daher als "Schlecht" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um Nbc wurden über einen längeren Zeitraum analysiert, wobei die Aktie eine durchschnittliche Aktivität und Diskussionsintensität aufwies. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Einstufung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Nbc in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Nbc bei 46,25 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 46,6 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +0,76 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 46,67 USD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit für Nbc die Gesamtbewertung "Neutral".