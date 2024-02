National Bank of Coxsackie Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit zu analysieren und ist daher ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Nbc-Aktie liegt bei 100, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des 25-Tage-RSI verglichen, der bei 80,56 liegt. Auch hier ist Nbc überkauft und erhält daher ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich also nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Nbc.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien im Zusammenhang mit dem Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Nbc diskutiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Das Stimmungsbarometer zeigte sich an einem Tag positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Nbc insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nbc-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 46,26 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 45,8 USD liegt daher auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (46,66 USD) zeigt eine ähnliche Entwicklung, wodurch die Nbc-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird.

In Bezug auf die Dividende weist Nbc derzeit eine Dividendenrendite von 1,07 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Handelsbanken") von 139,01 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende aufgrund einer Differenz von 137,94 Prozentpunkten zum Branchendurchschnitt.