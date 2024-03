National Bank of Canada Pref S Aktie: Grund zur Freude?

Die National Bank of Canada wird in verschiedenen Bereichen bewertet. Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um den aktuellen Trend des Aktienkurses zu bestimmen. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Gegensatz dazu wird die National Bank of Canada auf fundamentalen Basis als überbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) höher ist als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion über die National Bank of Canada größtenteils positiv, jedoch in den letzten Tagen überwog die negative Kommunikation, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält die National Bank of Canada eine "Neutral"-Bewertung, da die aktuelle Dividendenrendite knapp über dem Mittelwert liegt.

Insgesamt wird die National Bank of Canada aufgrund der verschiedenen Bewertungen mit einem "Neutral"-Rating versehen.