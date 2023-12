National Bank of Canada Pref S Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde kürzlich die Aktie der National Bank of Canada intensiv diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Auch in den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt verstärkt mit positiven Themen rund um die National Bank of Canada, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt National Bank of Canada insgesamt 11 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Neutral", bestehend aus 3 "Gut"-, 7 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen. Kurzfristig ergibt sich ein ähnliches Bild, mit 1 "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen innerhalb eines Monats. Dies führt zu einer letzten Bewertung als "Neutral". Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 101,9 CAD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 2,63 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Die Dividendenrendite der National Bank of Canada liegt mit 4,62 % über dem Branchendurchschnitt von 4,59 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der National Bank of Canada zeigt gute Werte, mit einem RSI von 4,22 und RSI25 von 23,34, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt.