National Bank of Canada Pref S Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die National Bank of Canada wird derzeit gemäß der technischen Analyse als neutral eingestuft, basierend auf dem Relative Strength Index (RSI) von 30,29 für einen Zeitraum von 7 Tagen. Dieser Wert deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Eine RSI-Erweiterung auf 25 Tage ergibt einen Wert von 27, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird, und daher als gut eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI-Bewertung daher als gut bewertet.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich bei der National Bank of Canada ein Verhältnis von 4 zum Aktienkurs. Dies bedeutet eine positive Differenz von +0,27 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt und führt zu einer neutralen Bewertung der Dividendenpolitik durch die Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität in Bezug auf die National Bank of Canada, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt schlechten langfristigen Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der National Bank of Canada bei 95,98 CAD liegt, während der aktuelle Aktienkurs 100,29 CAD beträgt. Die Distanz zum GD200 beträgt +4,49 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 92,6 CAD, was zu einer positiven Bewertung führt, da die Aktie einen Abstand von +8,3 Prozent aufweist. Insgesamt wird daher eine Gesamtbewertung von gut vergeben.