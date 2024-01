National Bank of Canada Aktie: Ein wahrer Champion!

Die Aktie der National Bank Of Canada wird anhand verschiedener Kennzahlen analysiert. Gemäß der fundamentalen Analyse wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 10,45 um 9 Prozent höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken". Dies signalisiert eine Unterbewertung.

In Bezug auf die technische Analyse verzeichnet die National Bank Of Canada einen gleitenden Durchschnittskurs von 95,98 CAD und einen aktuellen Kurs von 100,29 CAD. Dies führt zu einer neutralen Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +4,49 Prozent liegt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 92,6 CAD, was einer positiven Differenz von +8,3 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei National Bank Of Canada bei 4, was eine positive Differenz von +0,27 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Handelsbanken" bedeutet. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf seine Dividendenpolitik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" erzielt die National Bank Of Canada eine Rendite von 15,55 Prozent, was mehr als 6 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Handelsbanken"-Branche weist eine mittlere Rendite von 13,98 Prozent auf, wobei die National Bank Of Canada mit 1,58 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.