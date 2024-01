National Bank of Canada Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber der National Bank of Canada eingestellt waren. Es gab fünf positive und sechs negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält die National Bank of Canada daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der National Bank of Canada mit 15,55 Prozent um mehr als 6 Prozent darüber. Die durchschnittliche Rendite der "Handelsbanken"-Branche der letzten 12 Monate liegt bei 13,98 Prozent, wobei die National Bank of Canada mit 1,58 Prozent darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +4,77 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der National Bank of Canada-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 95,93 CAD mit dem aktuellen Kurs (100,51 CAD) vergleicht. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) um +9,25 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 3-mal die Einschätzung "Gut", 7-mal die Einschätzung "Neutral" und 1-mal das Rating "Schlecht" für die National Bank of Canada vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite das Rating "Neutral". Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Neutral", da 0 Analysten den Titel als "Gut" und 3 als "Neutral" einstuften. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 2,28 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel von 102,8 CAD, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".