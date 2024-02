National Bank of Canada Aktie: Kaum zu glauben!

Die National Bank of Canada-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 96,64 CAD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 103,71 CAD erreicht, was einem Unterschied von +7,32 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 100,37 CAD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (+3,33 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die National Bank of Canada-Aktie also eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Aktie der National Bank of Canada. Der RSI7 liegt bei 30,36 und der RSI25 bei 36,8, was zu einem Gesamtranking "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der National Bank of Canada-Aktie um mehr als 3 Prozent darüber, bei einer Rendite von 4,78 Prozent. Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche, die eine mittlere Rendite von 8,91 Prozent hat, liegt die Rendite der National Bank of Canada um 4,13 Prozent darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Was die Dividenden betrifft, kann eine Investition in die National Bank of Canada-Aktie eine Dividendenrendite von 4,15 % erzielen, was 0,15 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine Bewertung von "Neutral".