National Bank Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die National Bank schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken. Mit einer Differenz von 135,43 Prozentpunkten (3,38 % gegenüber 138,81 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der National Bank von 35,99 USD eine Entfernung von +11,6 Prozent vom GD200 (32,25 USD), was ein positives Signal darstellt. Allerdings beträgt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, 34,31 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs der National Bank als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 11,54 Euro, was 26 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 15. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und einer "Gut"-Einstufung auf Grundlage des KGV.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse ergibt sich, dass die National Bank mit einer Rendite von -7,14 Prozent im Vergleich zur Branche "Finanzen" mehr als 18 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche mit einer mittleren Rendite von 2,15 Prozent in den vergangenen 12 Monaten liegt die National Bank mit 9,29 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.