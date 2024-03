National Bank Aktie: Das kann keiner glauben

Die National Bank schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Handelsbankenbranche. Der Unterschied beträgt 135,75 Prozentpunkte (3 % gegenüber 138,75 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In der technischen Analyse betrachtet der Relative Strength Index (RSI) das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf für einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI-Wert der National Bank bei 39,79, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Neutral". Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 47, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei der National Bank zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der National Bank derzeit bei 8, was bedeutet, dass die Börse 8,88 Euro für jeden Euro Gewinn der National Bank zahlt. Dies ist 74 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Auf Grundlage des KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.