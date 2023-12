National Bank Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

In den letzten zwei Wochen wurde die National Bank von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit diesem Wert beschäftigt haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der National Bank bei -7,14 Prozent, was mehr als 18 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Handelsbanken" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 1,1 Prozent, wobei die National Bank mit 8,24 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ist die National Bank mit einem Kurs von 37,72 USD inzwischen +12,26 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung auch "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +17,11 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

Im Hinblick auf die Fundamentalanalyse weist die National Bank mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,54 einen niedrigeren Wert als der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf. Der genaue Abstand beträgt aktuell 26 Prozent, bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Handelsbanken" von 15. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre National Bank-Analyse vom 29.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich National Bank jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen National Bank-Analyse.

National Bank: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...