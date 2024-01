National Bank Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) der National Bank liegt bei 80,45, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, beträgt 46 und wird daher als "Neutral" eingestuft. In der Kategorie Relative Strength Index erhält die National Bank insgesamt die Bewertung "Schlecht".

Die Dividendenrendite der National Bank beträgt derzeit 3,38 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,98 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse wird die National Bank auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 32,29 USD, während der Kurs der Aktie bei 35,85 USD liegt, was einer Abweichung von +11,03 Prozent vom Trendsignal entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 34,64 USD, was einer Abweichung von +3,49 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt erhält die National Bank in der Kategorie technische Analyse die Einstufung "Gut".

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz wird die Aktie der National Bank als "Neutral" eingestuft, da die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität zeigt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Daher wird die National Bank insgesamt als "Gut"-Wert eingestuft.