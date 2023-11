National Bank Aktie: Bloß aufpassen!

Die National Bank wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 32,54 USD, während der Aktienkurs bei 32,86 USD um +0,98 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 31 USD, was einer Abweichung von +6 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert eingestuft, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist National Bank derzeit eine Dividendenrendite von 3,38 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Handelsbanken"-Branche hat eine Dividendenrendite von 5334,2, was zu einer Differenz von -5330,82 Prozent zur National Bank-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der National Bank bei 9,36, was unter dem Branchendurchschnitt von 14,83 liegt. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Bei National Bank zeigt sich eine starke Veränderung in der Diskussionsintensität, da die Aktivität deutlich abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund des Sentiments und Buzz.