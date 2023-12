National Bank Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Die National Bank weist derzeit ein KGV von 11 auf, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Handelsbanken" im Durchschnitt ein KGV von 16 haben. Dies bedeutet, dass die National Bank aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung erhält.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnittskurs der National Bank-Aktie bei 32,2 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 37,8 USD, was einem Unterschied von +17,39 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird der Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" hat die National Bank in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -7,14 Prozent erzielt, was mehr als 18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Diese Entwicklung führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der National Bank liegt bei 42,57, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 29,33 und wird daher als "Gut" bewertet. Insgesamt erhält die National Bank somit eine positive Gesamteinschätzung.

Die National Bank-Aktie wird aufgrund ihrer fundamentalen Bewertung und der charttechnischen Analyse mit einer "Gut"-Bewertung eingeschätzt, während die Renditeentwicklung im Vergleich zur Branche zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Relative Strength-Index deutet auf eine neutrale bis positive Entwicklung hin.