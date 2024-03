National Asset Recovery Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf National Asset Recovery hat sich in den letzten Wochen stark verändert. Während es an zwei Tagen überwiegend positive Diskussionen gab, dominierte an den anderen acht Tagen die negative Kommunikation. Aktuell zeigen sich die Anleger jedoch wieder vermehrt an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie heute neutral bewertet.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz deutet darauf hin, dass die Diskussionsintensität rund um National Asset Recovery eher gering ist. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf. Insgesamt wird die Aktie daher negativ eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der National Asset Recovery um 28,75 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage liegt. Dies führt zu einer positiven kurzfristigen Einschätzung. Auch im Vergleich zu den vergangenen 200 Tagen wird die Aktie positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 ebenfalls bei +28,75 Prozent liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der National Asset Recovery zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI führen zu einer neutralen Bewertung. Damit erhält die Aktie in diesem Punkt eine neutrale Gesamtbewertung.