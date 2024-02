National Asset Recovery Aktie: Das ist die Höhe!

Weitere Suchergebnisse zu "Ampco-Pittsburgh":

Die National Asset Recovery-Aktie hat in der technischen Analyse eine positive Entwicklung gezeigt. Der aktuelle Kurs von 0,04 USD liegt 33,33 Prozent über dem GD200 von 0,03 USD, was als "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 0,04 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs als "Gut" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage nimmt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet zeigen ebenfalls eine positive Stimmung gegenüber National Asset Recovery. Die Diskussionen in den sozialen Medien weisen eine starke Aktivität auf, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einem insgesamt "Gut" Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die National Asset Recovery-Aktie liegt bei 50, was als "Neutral" bewertet wird. Weder überkauft noch überverkauft, zeigt der RSI eine ausgeglichene Situation. Insgesamt wird daher eine Einstufung als "Neutral" vergeben.

Die Anleger-Stimmung bei National Asset Recovery ist insgesamt besonders positiv. In den Diskussionen der letzten Wochen überwogen die positiven Themen, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Entwicklung und Einschätzung für die National Asset Recovery-Aktie in Bezug auf technische Analyse, Sentiment und Anleger-Stimmung.