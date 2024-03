National Asset Recovery Aktie: Wohin geht die Reise?

Sentiment und Buzz: Die Analyse der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Dabei werden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Bei der Analyse von National Asset Recovery zeigt sich eine starke Veränderung der Diskussionsintensität aufgrund erhöhter Aktivität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI für National Asset Recovery auf 7- und 25-Tage-Basis, so ergibt sich für den 7-Tage-RSI ein Wert von 56,18 Punkten, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 43,73. Somit erhält die Aktie in diesem Punkt unserer Analyse ein "Neutral"-Rating.

Technische Analyse: Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der National Asset Recovery-Aktie über die letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 0,04 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Berechnung auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt ebenfalls eine nahezu neutrale Bewertung. Somit wird die National Asset Recovery-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Anleger: Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse der Kommentare auf sozialen Plattformen ergab eine neutrale Stimmung. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen rund um National Asset Recovery diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Einstufung. Insgesamt wird National Asset Recovery hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.