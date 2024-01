National Asset Recovery Aktie: So schnell kann es gehen

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber National Asset Recovery eingestellt waren. Es gab sieben positive und drei negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Allerdings waren die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Redaktion vergibt daher ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Um zu beurteilen, ob National Asset Recovery derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 66,67 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls eine neutrale Einstufung mit einem Wert von 50. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Neutral"-Bewertung anhand des RSI.

Die Analyse der Internet-Kommunikation deutet darauf hin, dass sich die Stimmung für National Asset Recovery in den letzten Wochen deutlich eingetrübt hat, was zu einer negativen Bewertung führt. Allerdings wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird das Unternehmen daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Aktie von National Asset Recovery sich derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer negativen Bewertung führt. In Summe erhält das Unternehmen also eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.