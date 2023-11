National Asset Recovery Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die National Asset Recovery-Aktie hat gemäß der technischen Analyse eine 200-Tage-Linie (GD200) von 0,04 USD. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 0,026 USD lag, was einem Abstand von -35 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ein Niveau von 0,03 USD erreicht, was einer Differenz von -13,33 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht"-Signal gilt. Insgesamt ergibt sich also eine Bewertung von "Schlecht" basierend auf den Daten aus beiden Zeiträumen.

Die Anlegerstimmung, die in den sozialen Medien diskutiert wird, war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber National Asset Recovery. Von insgesamt sieben positiven und einem negativen Tag gab es an sechs Tagen keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Unsere Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung für National Asset Recovery, ebenso wie das "Gut"-Rating, das die Redaktion für die Anlegerstimmung vergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von National Asset Recovery innerhalb von 7 Tagen weder überkauft noch überverkauft ist, da der RSI bei 50 liegt. Daher wird die Situation als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt jedoch einen Wert von 85, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität im Netz aufweist. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung für diesen Faktor. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Bewertung für National Asset Recovery basierend auf diesen Faktoren.