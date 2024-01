National American University Aktie: Ein unsicheres Investment?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Bei einem Wert von 12,5 wird der RSI der National American University als "gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 23,08 und wird ebenfalls als "gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung gegenüber Aktien verstärken oder verändern. Für National American University wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in letzter Zeit gering, was zu einem insgesamt "neutralen" Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse wird die National American University auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "gut" bewertet. Der GD200 liegt bei 0,06 USD, was einer Abweichung von +50 Prozent entspricht. Der GD50 beträgt 0,03 USD, was einer Abweichung von +200 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,5 Prozent erzielt, was 23,18 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zu Wertpapieren aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" liegt die National American University 48,45 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.