National American University Aktie: Reine Nervensache!

Die National American University hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,61 Prozent erzielt, was zu einer Unterperformance von -19,95 Prozent im Vergleich zur "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche führt. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite der Aktie um 20,03 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der National American University beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt (0) liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Aktuell liegt der RSI-Wert bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 47, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung "Neutral" für den RSI.

Die weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigen für die Aktie von National American University eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".