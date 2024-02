Nathan's Famous Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Nathan's Famous, ein Unternehmen aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, weist eine Dividendenrendite von 2,8 Prozent auf, was etwas über dem Branchendurchschnitt von 2,73 Prozent liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Dividendenrendite ist ein täglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung konnte Nathan's Famous in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,02 Prozent verzeichnen. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche, die durchschnittlich um -8,78 Prozent gefallen sind, hat Nathan's Famous eine Outperformance von +10,8 Prozent erzielt. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -9,05 Prozent, wobei Nathan's Famous um 11,07 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich. Daher wird das Sentiment und Buzz der Aktie als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nathan's Famous derzeit bei 15,14. Dies bedeutet, dass die Börse 15,14 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies 69 Prozent weniger. Aufgrund dieser Unterbewertung wird das Unternehmen auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.