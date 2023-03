Nathalie Elz ab 01.04.2023 in der Geschäftsleitung der LBS Saar tätig

Saarbrücken (ots) -Zum 01.04.2023 wird Nathalie Elz in die Geschäftsleitung der LBS Saar eintreten. Die 43-jährige Diplom-Betriebswirtin ist seit 2008 für die SaarLB und seit 2014 für die Bausparkasse LBS tätig. Die gebürtige Saarländerin verantwortet derzeit die Abteilung Rechnungswesen und Controlling und ist seit März 2022 Generalbevollmächtigte der LBS Saar."Wir freuen uns sehr, dass wir mit Nathalie Elz eine umsichtige und erfahrene Fachfrau in der Geschäftsleitung der LBS Saar begrüßen dürfen", so Sascha Matheis, Sprecher der Geschäftsleitung der LBS Saar.Weitere Informationen zur LBS Saar: www.lbs-saar.de (https://www.lbs.de/unternehmen/saar_6/zahlen_und_fakten_8/zahlen_und_fakten_3.jsp)Pressekontakt:Heike BernerLBS Landesbausparkasse SaarBeethovenstr. 35-3966111 SaarbrückenTelefon: 0681 383-2188Email: heike.berner@lbs-saar.deOriginal-Content von: LBS Landesbausparkasse Saar, übermittelt durch news aktuell