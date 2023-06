Natascha Thomas ist neue PDLN-Vize-Präsidentin / Jahrestagung des internationalen Netzwerks zur rechtssicheren Vermarktung von Medieninhalten in Lissabon

Berlin (ots) -Das internationale PDLN-Netzwerk hat Natascha Thomas zur neuen Vize-Präsidentin gewählt.Natascha Thomas ist seit 2020 stellvertretende Geschäftsführerin der PMG Presse-Monitor und zuständig für die Bereiche Vertrieb, Marketing und Business Development. Als Expertin für Digitalisierung ist die Diplom-Kommunikationsforscherin bei der PMG die Innovationstreiberin.Nach ihrer Wahl sagte Thomas: "Ich freue mich, in den kommenden zwei Jahren die erfolgreiche Arbeit der PDLN begleiten und hoffentlich bereichern zu können. Gemeinsam mit der PDLN möchte ich die Digitalisierung der internationalen Medienbeobachtung und die Vermarktung des zugrundeliegenden Contents weiter vorantreiben, denn sie eröffnet uns allen eine Welt voller Möglichkeiten und Chancen. Bei der PMG nutzen wir das enorme Potential fremdsprachiger Texte bereits: Die Pressedatenbank enthält Publikationen aus fast 30 Ländern. Unseren deutschsprachigen Kunden können wir künftig dank unserer Tochter X-CAGO diese Inhalte KI-basiert übersetzt anbieten. Unsere Erfahrungen hierbei werde ich im Board regelmäßig teilen, sodass alle unsere Partner im Netzwerk davon profitieren können."Thomas folgt auf Javier Olarte von CEDRO, Centro Español de Derechos Reprográficos, der zum neuen Präsidenten der PDLN gewählt wurde.Kurz-Porträt Natascha ThomasDie studierte Diplom-Kommunikationsforscherin arbeitete unter anderem als Digital Consultant und Research-Analystin, bevor sie als Leiterin digitale Produkte bei der Axel Springer AG tätig war. Bei der AFP GmbH und deren Tochterunternehmen SID Sport-Informations-Dienst GmbH war Thomas als Mitglied der Geschäftsleitung insbesondere für Marketing und Vertrieb verantwortlich. Seit 2020 ist Natascha Thomas stellvertretende Geschäftsführerin der PMG Presse-Monitor GmbH & Co. KG.Über das PDLN Press-Database and Licensing NetworkDas PDLN Press-Database and Licensing Network ist der internationale Verband von Pressedatenbanken und Lizenzierungs-Unternehmen, die Zeitungs-, Zeitschriften- und Websitematerial für die Medienbeobachtung und zur Nutzung in Pressespiegeln lizenzieren und bereitstellen (www.pdln.info). Innerhalb der 2008 gegründeten PDLN koordinieren sich ihre 35 Mitglieder aus 23 Ländern mit dem Ziel, die Interessen von Verlagen und Content-Publishern im Markt der Medienauswertung zu schützen und zu fördern.Über die PMG Presse-Monitor GmbH & Co. KG.Mit der größten tagesaktuellen Pressedatenbank im deutschsprachigen Raum ist die PMG Presse-Monitor GmbH & Co. KG ein führender Anbieter für die digitale Medienbeobachtung, Pressespiegelerstellung und Medienauswertung. Die PMG vermarktet Inhalte und Rechte von rund 900 Zeitungs- und Zeitschriftenverlagen mit über 4.000 Print- und Online-Quellen. Davon sind rund 3.000 digital in der PMG Pressedatenbank verfügbar.Von Berlin aus versorgt das Unternehmen über 5.000 Kunden aus Unternehmen, Verbänden, öffentlichen Institutionen, Medienbeobachtungsdiensten und PR-Agenturen.Gegründet im Jahr 2001 ist die PMG ein Unternehmen deutscher Zeitungs- und Zeitschriftenverlage. Zu den Gesellschaftern zählen Axel Springer, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Gruner + Jahr, Handelsblatt Media Group, Hubert Burda Media, Spiegel-Verlag, Süddeutsche Zeitung sowie der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger und der Medienverband der freien Presse.2021 macht die PMG mit der Übernahme des niederländischen Datenkonvertierers X-CAGO B.V. einen großen Schritt zum zentralen Daten-Hub für Content-Publisher. Das Unternehmen ist international erfolgreich in der Konvertierung und Vereinheitlichung unterschiedlichster Content-Formate. AchiveExpress, die digitale Archiv-Lösung von X-CAGO, nutzen Verlage weltweit als Distributionsplattform für ihre Inhalte.English version online here:https://www.pressemonitor.de/blog/natascha-thomas-pdln-vice-president/Pressekontakt:Roger DormeierMarketing | Kommunikation | PRPMG Presse-Monitor GmbH & Co. KGTelefon: +49 30 28493 118E-Mail: roger.dormeier@presse-monitor.deFax: +49 30 28493 200Original-Content von: PMG Presse-Monitor GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell