NatWest Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Natwest als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Natwest-Aktie beträgt 87,33, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 61,8 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum ergibt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Natwest auf 229,46 GBP, während der aktuelle Aktienkurs bei 204,4 GBP liegt. Dies führt zu einer Distanz von -10,92 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 216,81 GBP, was einen Abstand von -5,72 Prozent zur Aktie bedeutet und somit ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Natwest eingestellt waren. Es gab insgesamt acht positive und fünf negative Tage, sowie einen neutralen Tag. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Natwest daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufsignale führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Natwest von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich sagen, dass trotz einer erhöhten Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen, die Stimmung für Natwest kaum verändert hat. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.