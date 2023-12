NatWest Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Natwest mit 4 bewertet. Das bedeutet, dass die Börse 4,49 Euro für jeden Euro Gewinn von Natwest zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 47 Prozent. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ in Bezug auf das Unternehmen Natwest. Die Diskussion war an zwei Tagen von positiven Themen geprägt, während an 12 Tagen die negative Kommunikation überwog. Auf der Basis großer historischer Datenmengen ergab sich jedoch ein Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Gut" Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Von insgesamt 6 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Natwest-Aktie sind alle 6 Einstufungen "Gut". Auch auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Gut". Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten zeigen eine mögliche Steigerung um 52,28 Prozent vom letzten Schlusskurs. Somit erhält Natwest von den Analysten ein durchweg positives Rating.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Natwest aktuell 6. Dies bedeutet eine positive Differenz von +1,58 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken". Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Natwest daher ebenfalls als "Gut".

