Nasuni verstärkt Führungsteam mit Chief Marketing Officer, Head of Worldwide Partners und Vice President Sales

Boston (ots/PRNewswire) -Ehemalige Führungskräfte von NetApp, Nutanix und Hitachi Vantara wechseln zu Nasuni, angesichts der jüngste Geschäftsdynamik, umdie Branche der traditionellen Dateispeicher zu modernisierenNasuni, führender Hersteller Hybrider Cloud Speicherlösungen, gab heute die Ernennung von Asim Zaheer zum Chief Marketing Officer bekannt. In dieser Funktion wird Zaheer für die Skalierung der globalen Markteinführungsstrategien von Nasuni verantwortlich sein, während das Unternehmen in seine nächste Wachstumsphase eintritt. Außerdem meldete Nasuni die Ernennung von Matthew Grantham zum Head of Worldwide Partners und Curt Douglas zum Vice President of Sales für die westliche Region in den USA.Diese Teamverstärkung erfolgt in einer Phase, in der die Nachfrage nach Hybriden Cloud Storage Lösungen mit verteilten Dateifreigaben und Schutzmaßnahmen gegen Ransomware rapide ansteigt. Laut Gartner wird sich der Anteil verbrauchsabhängiger Speichermodelle an der Gesamtspeicherkapazität von Unternehmen in den nächsten fünf Jahren verdreifachen. Bis 2028 werden alle Speicherlösungen aktive Cyberabwehr- und Wiederherstellungsfunktionen bieten.„In meinen Gesprächen mit Kunden wird deutlich, dass Unternehmen herkömmliche hardwarebasierte Dateispeicher- und Datenschutzsysteme durch eine skalierbare Cloud-native Lösung ersetzen müssen", so Zaheer. „Nasuni ist ein klarer Marktführer in der aufstrebenden Kategorie der Hybriden Cloud Speicherung und Anbieter des führenden Produkts in diesem dynamischen Wachstumsmarkt. Ich freue mich sehr, in einer für das Unternehmen so spannenden Zeit zum Ausbau seiner globalen Präsenz beitragen zu dürfen."Zaheer bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung im Technologiemarketing bei Unternehmen aller Größenordnungen mit. Vor Nasuni war er als CMO bei Glassbox tätig und verbrachte mehr als 10 Jahre als CMO bei Hitachi Vantara, wo er bei der Gründung des Unternehmens half und dessen milliardenschweres IT-Geschäft vorantrieb.„Traditionelle Dateisysteme reichen nicht aus, um die Anforderungen heutiger Unternehmen zu erfüllen, die Cloud-Migration, erweiterte Schutzfunktionen gegen Ransomware und Unterstützung für hybride Arbeitsmodelle erfordern", berichtet David Grant, Präsident bei Nasuni. „Die langjährigen Erfahrungen von Asim und das Know-how, das Matthew und Curt in ihre Funktionen einbringen, werden Nasuni dabei unterstützen, traditionelle Dateiinfrastruktur zu revolutionieren und unseren Marktanteil weltweit strategisch auszubauen."Mit über 20 Jahren Erfahrung im Management von Kunden- und Partnerbeziehungen wird Matthew Grantham, als Leiter des Partner Engagements von Nasuni, von seiner tief reichenden Expertise profitieren. Zuvor war Grantham als Global Vice President of Channel Sales bei Hyperscience tätig und trug Verantwortung in leitenden Positionen im Channel-Management bei TenFold, Fuze und anderen.Curt Douglas kommt zu Nasuni um die westliche Vertriebsregion des Unternehmens in den USA zu leiten. Douglas verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Unternehmenstechnologie und leitete zuvor die kommerziellen Geschäftsinitiativen im Westen und in der Mitte der USA bei Nutanix. Darüber hinaus war er in leitenden Vertriebsfunktionen bei NetApp, IBM und EMC tätig.Die „Nasuni File Data Platform" ist ein Hybrider Cloud Ersatz für traditionelle Netzwerkspeicher (NAS), mit einer mühelosen Skalierbarkeit und integrierter Cyber Sicherheit, die Spitzenleistung bietet. Nasuni's File Data Platform konsolidiert Dateidaten in einem leicht erweiterbaren, äußerst langlebigen Objektspeicher wie Amazon S3, Azure Blob oder Google Cloud zu einem Bruchteil der Kosten im Vergleich zu On-Premises- und anderen Cloud-Lösungen. Dank, einer einheitlichen Verwaltungsfunktion ermöglicht Nasuni eine unkomplizierte Verwaltung von Dateien an jedem beliebigen Standort und steigert so Produktivität und Betriebseffizienz, während die Risiken gesenkt werden.Die heutige Ankündigung des Führungspersonals, folgt auf ein Jahr, das von hohen Wachstumsraten und einer erfolgreichen Geschäftsexpansion geprägt war. Inzwischen unterstützt Nasuni mehr als 800 Kunden, darunter zahlreiche Fortune-500-Unternehmen, in über 70 Ländern. Im vergangenen Jahr übertraf das Unternehmen die 100-Millionen-Dollar-Marke bei jährlich wiederkehrenden Umsätzen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3984469-1&h=4065893303&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3984469-1%26h%3D2238798901%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3984469-1%2526h%253D3097531976%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.nasuni.com%25252Fnews%25252Fnasuni-surpasses-100-million-in-annual-recurring-revenue-with-52-growth-in-new-customers%25252F%2526a%253Dsurpassed%252B%252524100%252Bmillion%252Bin%252Bannual%252Brecurring%252Brevenue%26a%3D%25C3%25BCbertraf%2Bdas%2BUnternehmen%2Bdie%2B100-Millionen-Dollar-Marke%2Bbei%2Bden%2Bj%25C3%25A4hrlich%2Bwiederkehrenden%2BUms%25C3%25A4tzen&a=%C3%BCbertraf+das+Unternehmen+die+100-Millionen-Dollar-Marke+bei+j%C3%A4hrlich+wiederkehrenden+Ums%C3%A4tzen) (ARR) und hat im Jahr 2023 neue Integrationen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3984469-1&h=3111177750&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3984469-1%26h%3D1779032393%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3984469-1%2526h%253D2679117322%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.nasuni.com%25252Fnews%25252Fnasuni-unveils-new-platform-capabilities-and-collaborates-with-microsoft-sentinel-to-simplify-how-businesses-protect-their-file-data-from-cyber-threats%25252F%2526a%253Dnew%252Bintegrations%26a%3Dneue%2BIntegrationen&a=neue+Integrationen) mit Microsoft Sentinel vorgestellt. Zudem kündigte Nasuni eine erweiterte Partnerschaft (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3984469-1&h=2771191837&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3984469-1%26h%3D4292428831%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3984469-1%2526h%253D3569789491%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.nasuni.com%25252Fnews%25252Fnasuni-and-presidio-expand-partnership-and-sign-multi-year-agreement%25252F%2526a%253Dexpanded%252Bpartnership%26a%3Derweiterte%2BPartnerschaft&a=erweiterte+Partnerschaft) mit dem Lösungsanbieter Presidio an und ernannte Pete Agresta zum Chief Revenue Officer (CRO) und Jim Liddle zum Chief Innovation Officer.Informationen zu NasuniNasuni ist ein führender Hersteller Hybrider Cloud Speicherlösungen, die das Unternehmenswachstum durch mühelose Skalierbarkeit, integrierte Sicherheit und hohe Leistung mit einer einzigartigen Cloud-nativen Architektur unterstützt. Die Nasuni File Data Platform schafft Betriebsexzellenz durch die Konsolidierung von NAS und Backup, die Beseitigung von Datensilos und eine unkomplizierte und flexible Verwaltung – ohne Änderungen an Anwendungen oder Arbeitsabläufen. Die integrierte Sicherheit bietet proaktiven Schutz und schnelle Wiederherstellung und senkt so das Risiko von Unternehmen, Verluste durch Ransomware-Angriffe und anderen Katastrophen zu erleiden. Der synchronisierte Zugriff auf Dateidaten an jedem Ort gewährleistet die Produktivität der Benutzer durch Unterstützung von Hybriden Arbeitsmodellen. Durch die Nutzung von Objektspeicherung werden Daten konsolidiert und für Content Intelligence-Tools und KI-Workflows optimiert.Organisationen auf der ganzen Welt vertrauen auf Nasuni, darunter führende Unternehmen aus der Fertigungsindustrie, dem Baugewerbe, der Energiewirtschaft, der Konsumgüterindustrie und dem öffentlichen Sektor. Der Hauptsitz von Nasuni ist Boston, Massachusetts, USA. Das Unternehmen erbringt Dienstleistungen in über 70 Ländern. 