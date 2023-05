Nasuni gewinnt den renommierten NorthFace ScoreBoard Service Award im dritten Jahr in Folge

Boston (ots/PRNewswire) -Der führende Anbieter von File Data Services steigert seinen Net Promoter Score auf 88 und erhält einen Kundenzufriedenheitswert von 99 ProzentNasuni Corporation (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3869102-1&h=2879076549&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3869102-1%26h%3D1004682285%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3869102-1%2526h%253D2566492039%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.nasuni.com%25252F%2526a%253DNasuni%252BCorporation%26a%3DNasuni%2BCorporation&a=Nasuni+Corporation), führender Anbieter von File Data Services, gab heute bekannt, dass das Unetrnehmen zum dritten Mal in Folge mit dem NorthFace ScoreBoard Service Award ausgezeichnet wurde und seinen Net Promoter Score auf 88 steigern konnte. Diese renommierte Auszeichnung belegt das anhaltende Engagement von Nasuni für exzellente Kundensupportleistungen, die eine langfristige Kundenbindung aufbauen und die Erwartungen kontinuierlich übertreffen.„Ich wurde immer wieder angenehm überrascht von der Aufmerksamkeit und Professionalität des Nasuni-Teams", sagte Michael Chan, der IT-Manager von GeoVerra, einem der größten kanadischen Geomatik-Unternehmen, das Lösungen für Landvermessung, Kartierung, Forstwirtschaft, Umwelt und Geodaten anbietet. „Wir sind sehr zufrieden mit Nasuni. Ich wünschte, andere Unternehmen wären wie sie."Nasuni wurde vom Customer Relationship Management Institute LLC (CRMI) geprüft und ausgezeichnet und erhielt einen Net Promoter Score (NPS) von 88, eine Transaction Survey ScoreBoard Index (SBI)-Bewertung von 4,8 für den gesamten technischen Support und einen Kundenzufriedenheitswert von 99 % (CSAT). Laut Bain & Company, den Erfindern des NPS-Systems, ist ein Wert von 50 bereits hervorragend, während ein Wert von 80 oder mehr als Weltklasse gilt.CRMI hat das NorthFace ScoreBoard Service Awards-Programm im Jahr 2000 ins Leben gerufen, um Unternehmen auszuzeichnen, die ihren Kunden vorbildliche Dienstleistungen bieten und sich den Prinzipien des Respekts, der Mitarbeiterbefähigung und der Vertrauensbildung gegenüber anderen verpflichtet fühlen. Das Programm wird jährlich aufgelegt und zeichnet Unternehmen aus, die im Laufe des Kalenderjahres laut den Bewertungen ihrer eigenen Kunden hervorragende Leistungen im Kundenservice erbracht haben.Die Bereitstellung von Support auf höchstem Niveau in allen Phasen des Kundenlebenszyklus – von der Cloud Migration bis zur Produktion – zählt zu den Kernkompetenzen von Nasuni. „Nasuni will nicht nur die leistungsfähigste Plattform für Dateidatendienste und Datensicherung auf dem Markt anbieten, sondern darüberhinaus sicherstellen, dass unsere Kunden auch nach dem Kauf maximal zufrieden sind und unterstützt werden", so Jason DePardo, Vizepräsident für Customer Success und Services bei Nasuni. „Im Gegensatz zu herkömmlichen Speichersystemen, bei denen Kunden jahrelang an einen Anbieter gebunden sind, müssen wir uns das Geschäft jeden Tag neu verdienen, sonst können die Kunden den Service abbestellen." Wir sind sehr stolz auf unser Team für den unglaublichen Mehrwert, den sie unseren Nutzern bieten. Diese Auszeichnung drei Jahre in Folge zu erhalten, ist eine herausragende Anerkennung für das, was unser Team tun und wie es das tut."Mehr erfahren Sie auf der Customer Success (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3869102-1&h=1603208447&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3869102-1%26h%3D2072543880%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3869102-1%2526h%253D2086174867%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.nasuni.com%25252Fcustomer-success%25252F%2526a%253Dpage%26a%3DKundenerfolgsseite&a=Customer+Success) Seite von Nasuni.Einige Kundenbewertungen:- „Das Supportteam von Nasuni war wirklich gut, immer erreichbar und hilfsbereit bei der Lösung unserer Probleme. Wir sind zwar nicht der größte Kunde, aber der Support ist trotzdem immer sehr hilfsbereit. Wir waren mit dem Support und dem Service, den wir erhalten haben, sehr zufrieden und freuen uns darauf, gemeinsam mit Nasuni zu wachsen." – Ken Borthwick, Leiter der Abteilung Infrastruktur bei Movado.- „In Anbetracht der dynamischen und anspruchsvollen Natur unseres Geschäfts suchen wir nach IT-Anbietern, mit denen sich eine Partnerschaft für uns lohnt. Nasuni kommt in der Hinsicht für uns in Betracht. Zu ihren Stärken gehört, dass sie ihren Kunden zuhören und auf ihre Bedürfnisse eingehen." – Adam Sharp, CIO für Internationales, TBWA.- „Man kann Funktionen und Kosteneinsparungen verkaufen, aber wenn es um die Durchführung der Änderungen und den tatsächlichen Betrieb der Plattform geht, sind die IT-Teams möglicherweise überfordert." Das Nasuni-Team spielte eine entscheidende Rolle dabei, dies geräuschlos über die Bühne zu bringen. Sie wussten immer, was vor sich geht und wie man etwas zum Laufen bringt." – Michael Oehlert, Leiter des Infrastruktur-Teams von TGI Fridays (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3869102-1&h=1632216055&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3869102-1%26h%3D3610407045%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3869102-1%2526h%253D2851202483%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.nasuni.com%25252Fcustomer%25252Ftgi-fridays%25252F%2526a%253DTGI%252BFridays%26a%3DTGI%2BFridays&a=TGI+Fridays).- „Dank der Hilfe von Nasuni PS (Professional Services) verlief die Umstellung reibungslos. Hätten wir unsere Endanwender nicht darüber informiert, dass wir zu Nasuni gewechselt hatten, hätten sie das nicht gemerkt." – Nicholas Winnie, leitender Systemadministrator für Infrastruktur von Questar Assessment (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3869102-1&h=958989893&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3869102-1%26h%3D3810378510%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3869102-1%2526h%253D892445273%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.nasuni.com%25252Fcustomer%25252Fquestar-assessment%25252F%2526a%253DQuestar%252BAssessment%26a%3DQuestar%2BAssessment&a=Questar+Assessment).Informationen zu NasuniNasuni Corporation ist ein führendes Unternehmen für File Data Services, das Firmen bei der Erstellung einer sicheren Dateidaten-Cloud für digitale Transformation, globales Wachstum und Informationseinblicke unterstützt. Die Nasuni File Data Platform ist eine Cloud-native Service-Suite, welche die Infrastruktur für Dateidaten vereinfacht, den Schutz von Dateidaten verbessert und einen schnellen, weltweiten Dateizugriff zu niedrigsten Kosten gewährleistet. Durch die Konsolidierung von Dateidaten in leicht erweiterbaren Cloud-Objektspeichern von Azure, AWS, Google Cloud und andere wird Nasuni zum Cloud-nativen Ersatz für herkömmliche Network Attached Storage (NAS)- und Dateiserver-Infrastrukturen sowie für traditionelle Technologien für Dateisicherung, Disaster Recovery, Fernzugriff und Dateisynchronisation. Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen auf Nasuni, wenn es darum geht, vom Büro, von zu Hause oder unterwegs aus einfach auf Dateidaten zuzugreifen und diese weltweit gemeinsam zu nutzen. Zu den von Nasuni bedienten Sektoren gehören die verarbeitende Industrie, das Baugewerbe, kreative Dienstleistungen, Technologie, Pharmazeutika, Konsumgüter, der Energiesektor, Finanzdienstleistungen und die öffentliche Hand. Der Hauptsitz von Nasuni befindet sich in Boston, Massachusetts, USA. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen in über 70 Ländern rund um den Globus an. Weitere Informationen finden Sie auf www.nasuni.com.