Nasuni ernennt David Grant zum Präsidenten

Boston (ots/PRNewswire) -Mit einem Wachstum von mehr als 230 % bei den jährlichen wiederkehrenden Umsätzen seit der Übernahme von Vertrieb und Marketing wird Grant nun zusätzliche Verantwortung für alle Außendienstaktivitäten übernehmenNasuni Corporation (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3569082-1&h=2727347657&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3569082-1%26h%3D1244226213%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nasuni.com%252F%26a%3DNasuni%2BCorporation&a=Nasuni+Corporation), ein führender Anbieter von Dateidatendiensten, gab heute bekannt, dass David Grant zum Präsidenten befördert wurde. In dieser Funktion wird Grant alle Außendienstaktivitäten leiten, einschließlich Vertrieb, Marketing, Allianzen, professionelle Dienstleistungen, sowie Kundenerfolg und -erfahrung. Er wird weiterhin dem Vorstandsvorsitzenden Paul Flanagan unterstellt sein.Grant kam im Juni 2019 als Chief Marketing Officer zu Nasuni und wurde zwei Jahre später zum Chief Commercial Officer befördert. Als Branchenveteran mit mehr als 25 Jahren Erfahrung hat er erfolgreiche Teams in bahnbrechenden Unternehmen geleitet, von Startups bis hin zu Multimilliarden-Dollar-Unternehmen. Bevor er zu Nasuni kam, war Grant Senior Vice President of Global Marketing bei Veeam Software und davor Vice President of Marketing bei VMware.„Vom ersten Tag an war Dave ein unglaublicher Teamkollege und Impulsgeber für Nasuni. Er war maßgeblich am Aufbau einer starken Vertriebs- und Marketingorganisation beteiligt, die wesentlich zu unserem Erfolg beigetragen hat, und hat sich diese Beförderung durch seine harte Arbeit und seine Beiträge verdient", so Flanagan. „Mit fast 700 der weltweit größten Unternehmen, die Nasuni heute nutzen, wird Dave, der die Rolle des Präsidenten übernimmt, es uns ermöglichen, unseren Außendienst besser zu skalieren und weiterhin die Weltklasse-Software und den Support zu liefern, den unsere Kunden von uns erwarten. Er hat sich diese Position verdient, und wir sind sehr stolz darauf, ihn mit der vollen Unterstützung des Board of Directors in diese neue Rolle zu befördern. Ich freue mich darauf, eng mit ihm zusammenzuarbeiten, während wir Nasuni auf die nächste Stufe bringen."Unter Grants Führung, zuletzt als Chief Commercial Officer, hat das Unternehmen Bruttokundenbindungsraten von mehr als 98 % und Nettokundenbindungsraten von 118 % erreicht. Diese branchenführenden Zahlen werden dadurch untermauert, dass das Unternehmen bereits zwei Mal in Folge mit dem NorthFace Scoreboard Service Award ausgezeichnet wurde und vor kurzem einen erstklassigen Net Promoter Score (NPS) von 86 % und einen Transaction Survey ScoreBoard Index (SBI) von 4,8 für den gesamten technischen Support erhalten hat.„Seit ich zu Nasuni gekommen bin, ist der Speicher- und Datenschutzmarkt in ständiger Bewegung, angeheizt durch die Unterbrechung der Covid-19-Pandemie, die das Arbeiten von überall aus ermöglicht, sowie durch die Eskalation des Risikos für Unternehmen durch verheerende Ransomware-Angriffe", so Grant. „Ich fühle mich durch die Entscheidung des Unternehmens und des Boards geehrt, mich zum Präsidenten einer Organisation zu ernennen, die die Art und Weise, wie Unternehmen Dateidaten speichern, verwalten, schützen und zusammenarbeiten lässt, grundlegend verändert hat, um Unternehmen dabei zu helfen, diese unsicheren Zeiten zu überstehen - und in Zukunft erfolgreich zu sein."Die Nasuni File Data Services Platform (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3569082-1&h=4286596470&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3569082-1%26h%3D3749420919%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nasuni.com%252Fproduct-overview%252F%26a%3DNasuni%2BFile%2BData%2BServices%2BPlatform&a=Nasuni+File+Data+Services+Platform) ermöglicht es Unternehmen, ihre alte Dateiinfrastruktur und Datensicherung mit einer Reihe von Dateidatenservices umzuwandeln, die globale Infrastrukturen vereinfachen, die Geschäftskontinuität rund um die Uhr gewährleisten, die Produktivität optimieren und bahnbrechende Geschäftseinblicke liefern. Die Nutzer können auch einen oder mehrere Cloud-Anbieter wählen, darunter Azure, AWS und Google Cloud. Die jüngste Innovation der Plattform, Nasuni Ransomware Protection (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3569082-1&h=995271860&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3569082-1%26h%3D2203692854%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nasuni.com%252Fnews%252Fnasuni-introduces-new-ransomware-protection-offering-as-part-of-its-commitment-to-delivering-cyber-resilience-to-unstructured-file-data%252F%26a%3DNasuni%2BRansomware%2BProtection&a=Nasuni+Ransomware+Protection), erweitert die Kernfunktionen der Plattform für Datenschutz und nahezu sofortige Wiederherstellung. Sie erfüllt auch den wachsenden Bedarf des Marktes nach einem skalierbaren und kosteneffizienten Maß an Cyber-Resilienz für unstrukturierte Daten, das weitaus leistungsfähiger und effektiver ist als herkömmliche Dateispeicher, Backup-Lösungen und andere Cloud-Dateidienstangebote.Für weitere Informationen über die Nasuni File Data Services Platform besuchen Sie bitte https://www.nasuni.com/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3569082-1&h=3665565330&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3569082-1%26h%3D1687871189%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nasuni.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nasuni.com%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.nasuni.com%2F)Links zu sozialen Medien- Twitter: http://www.twitter.com/nasuni (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3569082-1&h=2404511009&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3569082-1%26h%3D3081098703%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.twitter.com%252Fnasuni%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.twitter.com%252Fnasuni&a=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2Fnasuni)- LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nasuni- Blog: http://www.nasuni.com/blog (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3569082-1&h=417958&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3569082-1%26h%3D548720995%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.nasuni.com%252Fblog%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.nasuni.com%252Fblog&a=http%3A%2F%2Fwww.nasuni.com%2Fblog)Informationen zu NasuniNasuni Corporation ist ein führendes Unternehmen für Dateidatenservices, das Unternehmen dabei unterstützt, eine sichere Dateidaten-Cloud für die digitale Transformation, globales Wachstum und Informationseinsicht zu schaffen. Die Nasuni File Data Platform ist eine Cloud-native Service-Suite, die die Infrastruktur für Dateidaten vereinfacht, den Schutz von Dateidaten verbessert und einen schnellen, weltweiten Dateizugriff zu niedrigsten Kosten gewährleistet. Durch die Konsolidierung von Dateidaten in leicht erweiterbarem Cloud-Objektspeicher von Azure, AWS, Google Cloud und anderen wird Nasuni zum Cloud-nativen Ersatz für herkömmliche Network Attached Storage (NAS)- und Dateiserver-Infrastrukturen sowie für komplexe Legacy-Technologien für Dateisicherung, Disaster Recovery, Fernzugriff und Dateisynchronisation. Organisationen weltweit verlassen sich auf Nasuni, wenn es darum geht, vom Büro, von zu Hause oder von unterwegs aus leicht auf Dateidaten zuzugreifen und diese weltweit auszutauschen. Zu den von Nasuni bedienten Branchen gehören die verarbeitende Industrie, das Baugewerbe, kreative Dienstleistungen, Technologie, Pharmazeutika, Konsumgüter, Öl und Gas, Finanzdienstleistungen und der öffentliche Sektor. Die Unternehmenszentrale von Nasuni hat ihren Sitz in Boston, Massachusetts (USA) und erbringt Dienstleistungen in über 70 Ländern rund um den Globus. Für weitere Informationen besuchen Sie www.nasuni.com.nasuni@metiscomm.comNasunipr@watersagency.comAnsprechpartner:Ansprechpartner für die Medien:Nordamerika:JaeMi PenningtonMetis Communicationsnasuni@metiscomm.comEMEAWaters AgencyMaria LoupaTelefon: +44 (0)7591 004 738Nasunipr@watersagency.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1841258/Nasuni_Logo_2015_High_Resolution_Logo_Logo.jpgOriginal-Content von: Nasuni, übermittelt durch news aktuell