Nasuni File Data Services unterstützt die Energiebranche mit Cyber Resilience und bei Hybriden Arbeitsmodellen

Boston (ots/PRNewswire) -Das Unternehmen verzeichnet einen Anstieg der Daten im Energiesektor um 165 % und ist dem OSDU-Forum beigetreten, um die wachsende Nachfrage nach Datenplattformen zu unterstützen.Die Nasuni Corporation (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3699726-1&h=1327407935&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3699726-1%26h%3D1363339506%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3699726-1%2526h%253D284461169%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.nasuni.com%25252F%2526a%253DNasuni%252BCorporation%26a%3DDie%2BNasuni%2BCorporation&a=Die+Nasuni+Corporation), ein führender Anbieter von Dateidatendiensten, gab heute ein starkes Kundenwachstum in der Energiebranche bekannt, wonach die Menge der verwalteten Daten seit dem Ende des ersten Quartals 2021 um mehr als 165 % gestiegen ist. Diese Zunahme wird durch eine größere Anzahl von Cloud-Migrationen, eine starke Nachfrage nach hoch performanten Dateizugriffs- und -Freigabe Funktionen von entfernten Standorten aus und dem anhaltenden Bedarf an Business-Resilienz vor Bedrohungen wie Ransomware verursacht.Da Energieunternehmen die Cloud-Migration beschleunigen, ersetzen vorausschauende Unternehmen wie Capricorn Energy, Core Laboratories, EnQuest, Fugro, Ithaca Energy, Subsea7 und Wood PLC veraltete Dateispeicherung und Datensicherung durch einen modernen File-Data-Services-Ansatz. Infolgedessen stellt Nasuni verstärkt Fachwissen und Innovationen speziell für das Energiesegment bereit.„In der Energiewirtschaft brauchen Mitarbeiter sofortigen und einfachen Zugriff auf ihre Dateien, egal ob sie im Außendienst, auf einer Bohrinsel mitten im Meer oder im Home-Office arbeiten", sagt Malcolm Brown, Global IT Manager bei Geoactive. „Nasuni ist in der Lage, genau das zu bieten – lokale Dateizugriffsleistung und -freigabe bei gleichzeitiger radikaler Vereinfachung der Verwaltung der Dateisysteminfrastruktur, Schutz vor Ransomware Attacken und Sicherstellung der Geschäftskontinuität mit der Möglichkeit, jeden Standort innerhalb von Minuten wiederherzustellen. Nasuni erweist sich als außergewöhnlicher Partner mit hervorragendem Support. Dies und die Tatsache, dass die Lösung deutlich kostengünstiger ist als herkömmliches Network Attached Storage (NAS) und andere Cloud-Angebote, ist das Tüpfelchen auf dem i."Nasuni's File Data Platform unterstützt auch extrem abgelegene Standorte, wie z. B. Ölbohrinseln, die eine Satellitenverbindung mit geringer Bandbreite nutzen, und ermöglicht Mitarbeitern, über Hunderte oder Tausende von Kilometern hinweg zentral auf Dateien zuzugreifen und daran zusammenzuarbeiten. Diese Fähigkeit ermöglicht die einfache gemeinsame Nutzung großer seismischer oder CAD-Daten, ohne dass es zu Engpässen in der Datenleitung kommt. Nasuni hat vor kurzem weitere Funktionen für Remote- und Hybridarbeit angekündigt, darunter einen hochsicheren Dateizugriff ohne VPN, einen beschleunigten Dateitransfer, sowie eine Integration mit Microsoft 365 und Teams, um Mitarbeiter in diesem Sektor näher zusammenzubringen.„Organisationen in der Energiebranche müssen nicht nur Dateien und Daten von entfernten Standorten aus teilen, sondern diese Informationen auch vor Katastrophen wie Ransomware schützen", sagt Russ Kennedy, Chief Product Officer bei Nasuni. „Die weithin publizierte Abschaltung der Colonial Pipeline im Jahr 2021 ist den IT-Verantwortlichen in der Branche noch frisch in Erinnerung. Die Nasuni File Data Platform bietet Cyber-Resilienz um Systeme innerhalb von Minuten vor Ransomware-Angriffen auf Dateiebene zu schützen, zu sichern und wiederherzustellen."Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung einer cloudbasierten Dateiinfrastruktur für einige der größten und anspruchsvollsten Energieunternehmen der Welt, ist Nasuni dem Open Surface Data Universe (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3699726-1&h=1415461801&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3699726-1%26h%3D1469563998%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3699726-1%2526h%253D1291766729%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fosduforum.org%25252F%2526a%253DOpen%252BSurface%252BData%252BUniverse%26a%3DOpen%2BSurface%2BData%2BUniverse&a=Open+Surface+Data+Universe) (OSDU) Forum beigetreten, das ‚der Energiebranche die Entwicklung von transformativen Technologien ermöglicht, um den sich verändernden Energiebedarf der Welt zu unterstützen.' Das OSDU-Forum und die OSDU-Datenplattform bestehen aus mehr als 225 aktiven Mitgliedern und gewinnt zunehmend an Dynamik. Die Energiekunden von Nasuni, selbst führende Mitglieder von OSDU, sind von den Vorteilen der OSDU Data Platform für die Branche begeistert. Auch die großen Hyper-Scaler-Cloud-Anbieter, mit denen Nasuni Partnerschaften unterhält, sind allesamt aktive Mitglieder, welche die Plattform weiterentwickeln. Diese umfassende Zusammenarbeit bietet der Energiewirtschaft und ihren Partnern ein dynamisches und offenes Ökosystem, um den Wert von Daten zu erschließen, damit intelligentere Entscheidungen schneller getroffen werden können.Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Nasuni Energiekunden dabei hilft, die Kosten für die Datenspeicherung zu senken, die Zusammenarbeit zu verbessern und den Schutz vor Cyber-Bedrohungen zu erhöhen, lesen Sie bitte unsere Fallstudien.Informationen zu NasuniNasuni Corporation ist ein führendes Unternehmen für Dateidatendienste, das Organisationen hilft, eine sichere Dateidaten-Cloud zu erstellen, um die digitale Transformation, globales Wachstum und Einsichten in Informationen zu unterstützen. Die Nasuni File Data Platform ist eine Cloud native Service-Suite, welche die Infrastruktur von Dateidaten vereinfacht, den Schutz von Dateidaten verbessert und einen schnellen, weltweiten Dateizugriff zu niedrigsten Kosten gewährleistet. Durch die Konsolidierung von Dateidaten in dem leicht erweiterbarem Cloud-Objektspeicher von Azure, AWS, Google Cloud und anderen, wird Nasuni zum cloudnativen Ersatz für herkömmliche Network-Attached-Storage- (NAS) und Dateiserver-Infrastrukturen sowie für komplexe Legacy-Technologien für Dateisicherung, Disaster-Recovery, Fernzugriff und Dateisynchronisation. Unternehmen auf der ganzen Welt verlassen sich auf Nasuni, wenn es darum geht, vom Büro, von zu Hause oder von unterwegs aus auf Dateidaten zuzugreifen und diese global zu teilen. Zu den Branchen, die von Nasuni besonders profitieren, gehören die Fertigungsindustrie, das Baugewerbe, kreative Dienstleistungen, Technologie, Pharmazeutika, Konsumgüter, Öl und Gas, Finanzdienstleistungen und der öffentliche Sektor. Nasuni hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts, USA, und bietet seine Dienste in über 70 Ländern rund um den Globus an. Weitere Informationen finden Sie auf www.nasuni.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3699726-1&h=3350457346&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3699726-1%26h%3D4281968466%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3699726-1%2526h%253D1944882255%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.nasuni.com%25252F%2526a%253D%252Bwww.nasuni.com%26a%3D%2Bwww.nasuni.com&a=%C2%A0www.nasuni.com).