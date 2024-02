Nasu Denki Tekko Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Die Nasu Denki Tekko-Aktie wird derzeit positiv bewertet, basierend auf verschiedenen Analysekriterien. Die 200-Tage-Linie liegt bei 8958,7 JPY, was einem Abstand von +12,63 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 10090 JPY entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 9105 JPY, was einer Differenz von +10,82 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine wesentlichen Veränderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral, basierend auf der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) weist eine Bewertung von "Gut" auf, basierend auf einem RSI von 14,58. Der RSI25 liegt bei 34,52, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich ein positives Gesamtbild und eine Bewertung als "Gut".