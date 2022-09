Nasdaq und S&P 500-Futures stürzen am Freitag ab - Rezessionsängste nach Zinserhöhung der Fed

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Finanztrends Video zu Nasdaq



mehr >

Die wichtigsten US-Index-Futures liegen am Freitag deutlich im Minus und deuten darauf hin, dass die Aktien nach der Fed-Entscheidung zum vierten Mal in Folge fallen könnten. Die Märkte stehen vor der Möglichkeit, die Woche mit deutlichen Verlusten zu beenden.> Aktien fielen am Donnerstag erneut, wobei die Verkäufe bei zyklischen Konsumgütern, Finanzwerten, IT- und Materialwerten besonders stark ausfielen während Finanzwerte etwas… Hier weiterlesen