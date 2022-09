Nasdaq und S&P 500-Futures lassen US-Aktien zum Wochenausklang hochschnellen - Intel und T-Mobile im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Die US-Aktienmärkte wollen die Woche gut abschließen, die Futures auf die wichtigsten Indizes deuten auf einen moderat höheren Start am Freitag hin. Die wichtigsten US-Durchschnittswerte tendierten am Donnerstag eher lustlos, bevor eine späte Kaufwelle den Indizes zu einem festen Schluss im grünen Bereich verhalf. Finanz- und Gesundheitstitel führten die Gewinne der Sitzung an, während Kommunikations-, Basiskonsumgüter- und Versorgerwerte gegen den…