Nasdaq steigt um mehr als 300 Punkte; Trade Desk-Aktien legen kräftig zu

Die US-Aktien notierten zum Handelsende hin nach der Veröffentlichung der Inflationsdaten höher. Der Dow stieg um 1,42% auf 33.240,49, während der NASDAQ um 2,63% auf 12.822,69 stieg. Der S&P stieg ebenfalls und legte um 1,90% auf 4.200,92 zu. Auch hier nachzulesen: Investor Optimism Down Slightly Ahead Of U.S. Inflation Data Führende und nachlaufende Sektoren Aktien aus dem Rohstoffsektor kletterten am… Hier weiterlesen