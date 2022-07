Nasdaq: Nach starkem Einbruch von Snap wieder nachgegeben!

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Nach einem kräftigen Anstieg in den vergangenen Tagen zeigen die großen US-Aktienindizes am Freitag im Vormittagshandel eine uneinheitliche Entwicklung. Während der technologielastige Nasdaq wieder an Boden verliert, zeigt der Dow eine leichte Aufwärtsbewegung. Der Dow liegt 52,41 Punkte oder 0,2 Prozent höher bei 32.089,31, aber der Nasdaq liegt 67,39 Punkte oder 0,6 Prozent niedriger bei 11.992,22 und der S&P 500… Hier weiterlesen