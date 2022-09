Nasdaq legt zu; Rohöl steigt um über 2%

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Die US-Aktienmärkte konnten ihre Verluste zum Handelsende hin etwas reduzieren und der Nasdaq Composite drehte am Dienstag ins Plus. Der Dow ging um 0,22% auf 29.196,13 zurück, während die NASDAQ um 0,31% auf 10.836,79 stieg. Der S&P 500 gab ebenfalls nach und fiel um 0,06% auf 3.652,89. Auch hier nachlesen: Marktvolatilität nimmt inmitten eines weiteren Rückgangs an der Wall Street zu… Hier weiterlesen