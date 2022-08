Nasdaq, S&P 500 und Dow im positiven Bereich

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach einer anfänglichen Abwärtsbewegung haben die Aktien am Dienstag im Verlauf des Handels wieder überwiegend ins Plus gedreht. Der Nasdaq und der S&P 500 haben sich von ihren frühen Tiefstständen deutlich erholt und liegen zusammen mit dem Dow im Plus. Der Dow verzeichnete mit einem Plus von 290,70 Punkten oder 0,9 Prozent auf 34.203,14 einen herausragenden Tagesgewinn.… Hier weiterlesen